Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch ins Sportheim - Leergutdiebstahl

Lauterecken (ots)

60 Kisten Sprudel á sechs Flaschen der Firma Schwollener und 180 Flaschen ohne Kisten sind aus dem Sportheim gestohlen worden. Die Täter waren in der letzten Woche in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (28./29.08.2019) in das Gebäude an der Windhofstraße eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch und zur Abgabe des auffälligen Flaschenbestandes bei Pfandstellen unter Telefon-Nummer 06382 9110.

