POL-PDKL: Radfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Am Montagmittag musste ein Rettungshubschrauber auf der Landesstraße 356 landen. Gegen halb zwei Uhr befuhr ein 2ojähriger Radfahrer die Schernauer Straße um die Umgehungstraße überqueren. Augenscheinlich wollte er in den gegenüberliegenden Waldweg einfahren. Nach Zeugenangaben nahm er vor der Einmündung nochmals Schwung, missachtete die Verkehrszeichen und kollidierte mit einem aus Richtung Mackenbach kommenden Pkw. Durch den Aufprall wurde der mutmaßliche Unfallverursacher circa 15 Meter durch die Luft geschleudert. Schwer verletzt wurde der junge Mann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Aufmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt.

