Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch

Rhein-Neckar-Kreis: Zuviel getrunken und einen Verkehrskreisel übersehen

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht auf Sonntag war gegen 01 Uhr ein Fahrzeugführer mit seinem PKW, einem Citroen C2 im Raum Ketsch unterwegs. Der Fahrer, ein 24-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis stammend, befuhr die Hockenheimer Straße in Richtung Ketsch und übersah hierbei den Verkehrskreisel am Ortseingang. Offenbar ungebremst fuhr der Mann auf den Kreisel auf, der mit einer ca. 50 cm hohen Steinmauer eingefasst ist. Der Citroen wurde durch den heftigen Aufprall stark beschädigt und der Motor herausgerissen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Der Fahrer selbst wurde durch den Aufprall nur leicht verletzt. Unfallursächlich könnte die Alkoholisierung des Mannes gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein vorerst abgeben und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

