Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Rauchentwicklung im Treppenhaus Parkhaus Kolpingstraße

Rheine (ots)

Rheine, Rauchentwicklung im Treppenhaus Parkhaus Kolpingstraße Am Mittwoch (20.05.2020), gegen 17.45 Uhr, wurde die Polizei von einer Rauchentwicklung im Treppenhaus des Parkhauses Kolpingstraße 7 informiert. Im unteren Bereich des Parkhauses kokelten mehrere Werbebanner der Diskothek Köpi. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Schwelbrand schnell löschen. Wie die Banner in Brand geraten waren, steht bislang noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

