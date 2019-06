Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Ebhausen - Brand einer Scheune

Ebhausen (ots)

Auf einem landwirtschaftlichem Anwesen in Ebhausen - Wenden geriet am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr eine Scheune in Brand. Tiere und Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen bei dem Feuer nicht zu Schaden. In der Scheune waren jedoch diverse landwirtschaftliche Geräte sowie Heu und Stroh gelagert, weshalb sich der geschätzte Sachschaden an den Gerätschaften auf etwa 100.000 Euro beziffert. An dem Gebäude selbst entstand ein Schaden der auf 150.000 Euro geschätzt wird. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern noch an.

