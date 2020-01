Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Böblingen; Einbruch in Hildrizhausen; Unfallflucht in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Graffitisprayer unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Samstag und Dienstag in Böblingen sein Unwesen getrieben. In Bereich der Schafgasse / Im Höfle hat der Unbekannte die Gebäuderückseite eines Wohnhauses mit lila Farbe beschmiert und einen Schriftzug auf einer Fläche von 150 cm x 150 cm hinterlassen. Bei einer weiteren Sachbeschädigung hatte es der Täter in der angrenzenden Pestalozzistraße auf ein Schulgelände abgesehen. Dort besprühte er eine Garagenwand, eine Mülltonne und einen Container mit den gleichen Schriftzügen. Der entstandene Gesamtschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Hildrizhausen: Einbruch in Schule

Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031 41604-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der zwischen Montag 14.00 Uhr und Dienstag 07.20 Uhr "Im Sommerfeld" in Hildrizhausen verübt wurde. Über drei zuvor eingeworfene Fensterscheiben haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Schulgebäude verschafft. Anschließend durchwühlten sie im Inneren sämtliche Räume und machten sich dann aus dem Staub. Ob etwas entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Leonberg-Eltingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag kam es gegen 09:00 Uhr im Einmündungsbereich der Friedhof- und Renninger Straße in Leonberg-Eltingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker kam beim Abbiegen von der Friedhofstraße in die Renninger Straße mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein entgegenkommender 66 Jahre alter Dacia-Lenker nach links ausweichen musste und hierbei ein Verkehrszeichen beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro, zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Bei dem abbiegenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Kleinkastenwagen, möglicherweise um einen Fiat gehandelt haben, der von einem jüngeren Mann gelenkt wurde. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 07152 605-0 zu melden.

