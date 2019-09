Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnungseinbruch - Täter flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagabend (01.09., 21.06 Uhr) brach ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Windelsbleicher Straße ein. Der Bewohner des Hauses bemerkte ungewöhnliche Geräusche. Er begab sich daraufhin in den Flur und stellte dort eine unbekannte Person fest. Diese flüchtete umgehend durch das Schlafzimmerfenster aus dem Haus. Der Zeuge beschreibt den Einbrecher wie folgt: Ca. 165cm groß und schmale Statur. Er trug bei Tatbegehung eine braun/beiges Basecap und helle Oberbekleidung. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

