Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw Brand am Postdamm

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am frühen Sonntagmorgen (01.09., 01.15 Uhr) bemerkten Zeugen einen in Flammen stehenden Pkw auf dem Hof eines Einfamilienhauses an der Straße Postdamm.

Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. An dem VW entstand Totalschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Angaben zu der Brandursache können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht rund um den Postdamm verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

