Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Fahren unter Alkoholeinfluss

Greven (ots)

Am Sonntagmorgen (24.05.) meldeten sich gegen 01.00 Uhr Zeugen bei der Polizei, weil ein Pkw in Schlangenlinien vor ihnen her fuhr. Die eingesetzten Beamten konnten das Fahrzeug in der Emsdettener Straße anhalten. Da der Mann einen alkoholisierten Eindruck auf die Beamten machte, wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

