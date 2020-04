Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) ULm - Einbrecher in Ulmer Firma

Beute machte ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag im Ulmer Donautal.

Ulm (ots)

Der Unbekannte hatte es auf eine Firma in der Benzstraße abgesehen, berichtet die Polizei. Er schlug ein Fenster ein und gelangte so in die Räume der Firma. Hier suchte der Dieb nach Wertsachen. Dabei war er offenbar nicht wählerisch: Er steckte Autoschlüssel ebenso ein wie Bildschirme und eine Kassette. Als der Einbrecher flüchtete, ließ er einen Schaden von hunderten Euro zurück. Die Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt jetzt und sucht den Täter. Sie rät, über Nacht und freie Tage kein Geld in Firmen zurückzulassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen.

