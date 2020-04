Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zwei Schwerverletzte nach Unfall

In Göppingen sind am Samstag zwei Autos zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr in der Willi-Bleicher-Straße, berichtet die Polizei. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Richtung Jebenhäuser Straße. An der Kreuzung der Bahnhofstraße kam ein 40-Jähriger mit seinem Fiat entgegen. Er wollte nach links in die Bahnhofstraße fahren. Beim Abbiegen übersah er offenbar den BMW. Deshalb stießen die Fahrzeuge zusammen. Der 49-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Auch die Beifahrerin im Fiat wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 40-Jährigen. Sie prüft auch, ob der 49-Jährige mit zulässiger Geschwindigkeit fuhr. Wie die Polizei weiter berichtet, entstand durch den Unfall ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei rät zu ständiger Vorsicht und höchster Aufmerksamkeit bei Autofahren. Dazu gehört auch, die Verkehrsregeln zu beachten. Damit alle sicher ankommen.

