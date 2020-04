Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vermisste Rentnerin aus Biberach gefunden

Ulm (ots)

Die mit der Meldung vom 12.04.2020, 10.34 Uhr vermisst gemeldete Rentnerin aus Biberach (https://my.newsaktuell.de/p/49504/archiv/4006491?page=1) wurde gefunden. Ein Polizeihubschrauber entdeckte die Frau am Ostersonntag um 13.20 Uhr bei Appendorf. Sie lag auf einem Feldweg in der Nähe der B30 und war ansprechbar. Der Polizeihubschrauber landete unmittelbar nachdem die Frau entdeckt worden war. Ein Besatzungsmitglied kümmerte sich um die Dame. Sie wurde mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in eine umliegende Klinik eingeliefert. An der Suche waren außer dem Polizeihubschrauber noch 16 Streifen der Polizeireviere Biberach, Laupheim und des Kriminaldauerdienstes beteiligt. Ebenfalls im Einsatz waren mehrere Hundeführer mit Rettungshunden verschiedener Rettungshundestaffeln. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0637502)

