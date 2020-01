Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Montag gegen 17 Uhr befuhr ein grauer VW Polo den Gildehauser Weg von Nordhorn in Richtung Gildehaus. Dieser musste plötzlich nach rechts in einen Graben ausweichen, da ein entgegenkommender Pkw in den Gegenverkehr fuhr. Bei dem Pkw soll es sich um einen hellen Ford gehandelt haben. Der helle Ford hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, in Verbindung zu setzen.

