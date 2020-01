Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Pkw stoßen zusammen

Papenburg (ots)

Am Montag kann es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße in Papenburg. Die Fahrerin eines Daimler befuhr mit ihrem Pkw die Oldenburger Straße in Papenburg in Richtung Aschendorf. Als der Fahrer eines BMW, der in Richtung Neulehe unterwegs war, beabsichtigte nach links auf die Gutshofstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er die entgegenkommende, vorfahrtberechtigte Daimler-Fahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Beide Fahrer werden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

