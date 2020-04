Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - 86-Jähriger verunglückte mit Motorrad

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, befuhr der Senior mit seiner BMW die K7330 aus Hütten kommend in Richtung Justingen. In der kurvigen Strecke bergauf verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Das Motorrad krachte in die Leitplanke. Der Fahrer rutschte über die Fahrbahn und kam an der linken Böschung zum Liegen. Er wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000EUR.

