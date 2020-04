POL-UL: (BC) Kirchdorf - Auto überholte Linksabbieger

Polizeipräsidium Ulm

Am Samstagabend, gegen 20.20 Uhr, fuhren zwei Autos hintereinander auf der K7583 von Egelsee in Richtung Berkheim. An der Abzweigung auf die K 7577 nach Illerbachen wollte die Fahrerin des vorausfahrenden Opel Astra nach links abbiegen. Obwohl sie den Blinker eingeschaltet hatte, setzte der folgende Fahrer eines VW Polo zum Überholen an. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in HÖhe von 4.000EUR. Der 33-jährige Fahrer des Polo und die 44-jährige Lenkerin des Opel wurden nicht verletzt.

