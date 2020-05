Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruchdiebstahl

Emsdetten (ots)

Bislang unbekannte Diebe haben sich in der Zeit zwischen Mittwoch (20.05.), 16.30 Uhr und Montagmorgen, 06.45 Uhr, in einer Kindertagesstätte am Grevener Damm aufgehalten. Mit einem unbekannten Gegenstand haben die Täter zunächst eine Seitentür aufgehebelt und sind so in das Gebäude gelangt. Dort versuchten sie die Tür zu einem Büro aufzuhebeln, was ihnen misslang. Die Täter entwendeten aus dem Flur der Kita einen Fernseher und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

