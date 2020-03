Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 20-Jähriger wurde Opfer eines Raubes

Karlsruhe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 20-Jähriger auf dem Gelände des KIT Opfer eines Raubes. Der junge Mann ging gegen 00.10 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen der Knielinger Allee und der Moltkestraße. Zwischen den Gebäuden E und F kamen ihm zunächst zwei Männer entgegen und gingen vorbei. Kurz darauf wurde er an der Schulter gepackt und drehte sich um. Einer der Männer bedroht den 20-Jährigen mit einem Messer, der zweite Täter entriss ihm, mit den Worten "Handy her", das Mobiltelefon das er in der Hand hatte. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Moltkestraße. Ein Täter wird als ca. 170 cm groß und schlank beschrieben. Er hatte einen Vollbart, kürzere braune Haare und einen hellen Teint. Sprach deutsch mit regionalem Akzent. Der zweite Täter war ca. 195 cm groß und untersetzt. Er hatte blonde, seitlich kurz rasierte Haare und ebenfalls einen hellen Teint. Er trug eine schwarze Bomberjacke und hatte einen Rucksack dabei.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 entgegen.

