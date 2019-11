Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0759 --Polizei stellt Verdächtige nach Einbruch--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Gerhard-Rohlfs-Passage Zeit: 25.11.2019, 22:35 Uhr

Zwei Einbrecher warfen am Montagabend einen Gullydeckel in die Scheibe eines Geschäftes in Vegesack. Die Polizei stellte kurz darauf zwei Verdächtige in der Nähe des Tatortes.

Gegen 22:35 Uhr hörten mehrere Zeugen in der Gerhard-Rohlfs-Passage einen lauten Knall und sahen daraufhin zwei Personen vor einem Geschäft. Ein 48-Jähriger schrie die Täter aus der Entfernung an, so dass diese flohen. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten kurz darauf fest, dass die Scheibe des Geschäftes mit einem Gullydeckel eingeworfen wurde. Entwendet wurde nichts. In der Nähe stellten sie zwei 15 und 17 Jahre alte verdächtige Jugendliche. Die weiteren Ermittlungendauern an. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421-362-3888 zu melden.

