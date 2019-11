Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 5: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand am frühen Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei St. Leon-Rot. Ein 49-jähriger Mann war gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes auf der A5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau musste er verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 36-jährige Mercedes-Fahrer konnte noch rechtzeitig bremsen. Ein dahinter befindlicher 49-Jähriger fuhr mit seinem Ford auf den Mercedes des 36-Jährigen auf. Anschließend fuhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer auf den Ford auf. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der Ford und der BMW wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 36-jährige Mercedes-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell