Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Unfall verursacht und abgehauen - Wer hat den Vorfall beobachtet?

Mannheim-Feudenheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr und Freitagvormittag, 11.30 Uhr im Stadtteil Feudenheim einen geparkten BMW und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug den BMW, der in der Odenwaldstraße in einer Parkbucht abgestellt war. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Anschließend setzte er seine Fahrt einfach fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell