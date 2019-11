Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: In Senioren-Pflege-Zentrum eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Herzogenried (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13.30 Uhr und Freitag 6.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Pflegezentrum im Stadtteil Herzogenried ein. Die Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten der Einrichtung in der Max-Joseph-Straße. Anschließend durchsuchten sie Schränke und Schubladen in mehreren Räumen nach Stehlenswertem. Aus einem verschlossenen Schrank entnahmen sie schließlich einen dreistelligen Bargeldbetrag und nahmen ihn an sich. Anschließend flüchteten sie vermutlich über eine Terrassentür in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

