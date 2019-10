Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter am Rosentor - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls mit einem Schwerverletzten am Rosentor, der sich am frühen Morgen des 03.10.2019 (Tag der Deutschen Einheit) ereignet hat.

Gegen 05.00 Uhr hatte ein 38-jähriger Mann mit einem Begleiter das "Capitol" an der Leostraße verlassen. Vor dem Imbiss am Rosentor gab es Streitigkeiten mit anderen Personen. Dabei wurde ein weißes Auto beschädigt, dessen unbekannter Besitzer ein wichtiger Zeuge sein kann. Aus bislang ungeklärter Ursache ging der 38-Jährige zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und musste später wegen schwerer Kopfverletzungen in eine Klinik nach Bielefeld verlegt werden.

Um den Sachverhalt zu klären, sucht die Polizei den Fahrer des weißen PKW und weitere Zeugen, die nicht von der Polizei vor Ort befragt worden sind. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell