POL-WI: Pressemeldung des Polizeipräsidium Westhessen

1. Auf Sprinter mit Anhänger aufgefahren - sechs Personen z.T. schwer verletzt BAB 3 zw. AS Idstein und AS Bad Camberg 03.07.2019, 06.50 Uhr (vo)Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln, kurz vor der Ausfahrt Bad Camberg, ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw Audi, besetzt mit einer Person, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Kleinbus mit Anhänger auf. Durch den Zusammenstoß riss der Anhänger ab, das Zugfahrzeug, ein MB Sprinter, überschlug sich. Hierbei wurden zwei der fünf Insassen aus dem Fahrzeug heraus auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die A3 ist aktuell für die Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Idstein. Die Staatsanwaltschaft ordnete aufgrund der schweren Verletzungen die Beauftragung eines Sachverständigen an. Aktuell staut sich der Verkehr über mehr als sieben Kilometer Länge bis zur AS Idstein, Tendenz schnell zunehmend. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauern aktuell noch an. Es wird nachberichtet.

