Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugenaufrufe zu Versuchter Brandstiftung und zu Sachbeschädigung in Sindelfingen; Unfälle in Sindelfingen und Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen - ZEUGENAUFRUF: Versuchte Brandstiftung an der Gottlieb-Daimler-Schule

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstagabend gegen 21.00 Uhr an der Gottlieb-Daimler-Schule in der Neckarstraße in Sindelfingen. Vermutlich zündeten Jugendliche an der Gebäuderückwand der Sporthalle gelagertes Bauholz an. Da das kleine Feuer rechtzeitig bemerkt wurde, konnte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf danebenliegende Dachpappe und somit auch auf das Gebäude verhindern und den Schaden, etwa 50 Euro am Bauholz, geringhalten. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Wehrleuten im Einsatz. Eine Fahndung nach den Tätern mit zwei Streifenwagenbesatzungen verlief bislang erfolglos. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel.: 07031/6970, entgegen.

Sindelfingen: Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag zwischen 19.45 Uhr und 20.20 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen BMW, welcher in der Stadtmitte, Am Feger, auf dem Parkplatz eines Biomarktes geparkt war. Bislang unbekannter Täter zerkratzte die Heckstoßstange und den Kofferraum und verursachte so einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel.: 07031/6970, entgegen.

Sindelfingen: Unfall auf Baumarkt-Parkplatz

Am Samstag gegen 12.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Mahdentalstraße in Sindelfingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 10-jähriges Mädchen leichte Verletzungen zuzog. Ein 47-Jähriger mit einem VW sowie ein 41-Jähriger mit einem Audi kollidierten mit geringer Geschwindigkeit im Kreuzungsbereich auf dem Parkdeck. Das Mädchen, welches auf der Rückbank des Audi saß, hatte sich bereits angegurtet, allerdings den Gurt noch nicht straffgezogen, weshalb sie beim Zusammenstoß gegen den Vordersitz prallte. Vorsorglich wurde das Mädchen ins Krankenhaus verbracht, blieb allerdings nur leichtverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Holzgerlingen: Kind auf Gehweg angefahren

Am Samstag gegen 12.00 Uhr kam es in Holzgerlingen in der Olgastraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 12-jähriger Junge glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Das Kind war mit seinem Tretroller auf dem Gehweg unterwegs, während ein 25-jähriger mit seinem VW Passat die Olgastraße entlangfuhr. Der 25-Jährige wollte dann über den Gehweg in eine Spielstraße einbiegen und übersah hierbei den Jungen. Bei der Kollision mit dem Pkw zog sich der 12-Jährige mehrere Prellungen im Kopf-, Hüft- und Beinbereich zu. Er musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden, konnte allerdings am selben Tag wieder entlassen werden. Der Schaden am VW beläuft sich auf etwa 500 Euro.

