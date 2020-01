Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Gaststättenkontrollen im Innenstadtbereich

In der Zeit von Freitagabend, 21.30 Uhr bis Samstagmorgen, 05.00 Uhr wurden durch Beamte des Polizeireviers Marktplatz mit Unterstützung des Karlsruher Einsatzzuges insgesamt acht Gaststätten und 59 Personen kontrolliert. Bei zwei der kontrollierten Gaststätten musste aufgrund fehlender Konzessionen der Betrieb eingestellt werden. In einer Diskothek konnten die Beamten zwölf alkoholisierte Jugendliche feststellen, die im Anschluss an ihre Eltern überstellt wurden. Der höchste Promillewert lag bei einem 16-jährigen Mädchen bei 1,3 Promille. Auffällig war auch, dass insbesondere die erwachsenen Begleitpersonen stark alkoholisiert waren und ihrer Aufsichtspflicht nur erschwert nachkommen konnten. Neben den oben genannten Verstößen ergaben sich bei den Kontrollen noch einmal der Verdacht des illegalen Glückspiels, zweimal illegale Beschäftigung und vier brandschutzrechtliche Verstöße.

