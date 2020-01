Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Verdacht der Brandstiftung in Asylunterkunft

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter setzte am Sonntagabend auf bislang unbekannte Weise einen Fenstervorhang in einem Abstellraum einer Asylunterkunft in Zeutern in Brand. Gegen 20.30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin den schmorenden Vorhang und löschte diesen mit Wasser. Da es sich um einen schwer entflammbaren Stoffvorhang handelte und aufgrund der kahlen Beschaffenheit des Raumes, der schweren Bausubstanz und dem Fehlen brennbarer Gebäudeteile war eine weitere Brandentwicklung nahezu ausgeschlossen. Die Feuerwehren aus Zeutern und Odenheim wurden zwar über die Brandmeldeanlage alarmiert, mussten vor Ort jedoch nicht mehr tätig werden. Zudem wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 150 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253 80260 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell