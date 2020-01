Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkene Person bittet um Schlafplatz bei der Polizei

Karlsruhe (ots)

Am Samstagnachmittag stellten die Kontrolleure bei einer Fahrkartenkontrolle in der S2 eine schlafende und alkoholisierte Person fest, die keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten weckten den inzwischen schon wieder eingeschlafenen 41-jährigen polnischen Staatsangehörigen und halfen ihm aus der Bahn, da er nicht mehr eigenständig gehen konnte. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ließ die Beamten staunen. Er ergab einen Wert von 5,24 Promille. Als der Betrunkene bemerkte, dass Polizisten vor ihm standen sagte er "Schlafen Polizei, bitte". Dem wurde entsprochen und er kam zur Ausnüchterung und zum eigenen Schutz in polizeilichen Gewahrsam.

