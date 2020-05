Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Kellerbrand

Ladbergen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (27.05.) hat es in der Straße "Waldweg" im Heizungsraum eines Einfamilienhauses gebrannt. Eine Zeugin bemerkte das Feuer gegen 00.42 Uhr. Als Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, war der Besitzer noch in seinem Haus. Feuerwehrmänner begleiteten den Mann nach draußen. Brandherd war die Ölheizung im Keller. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Heizung wurde komplett beschädigt. Der Hausbesitzer und sein Sohn erlitten bei dem Brand leichte Rauchgasvergiftungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Brand ist nach ersten Einschätzungen auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Der Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro.

