Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Verkehrsunfall

Nordwalde

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagvormittag (26.05.), gegen 10.10 Uhr, auf der Kreuzung Bahnhofstraße / Wehrstraße / Pröbstingstraße. Dabei wurde eine Radfahrerin verletzt. Die 42-jährige Frau aus Nordwalde fuhr mit ihrem Rad die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Nordwalder mit seinem Auto auf der Pröbstingstraße und wollte die Bahnhofstraße Richtung Wehrstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich mit der Wehrstraße kollidierte das Fahrzeug mit der Radfahrerin. Die Nordwalderin verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

