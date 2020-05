Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Geparktes Auto gestreift und dann abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein derzeit noch unbekannter Autofahrer ist im Zeitraum von Sonntagmittag bis Montagmittag in der Bindäckerstraße zu dicht an einem vor dem Anwesen Nummer 3 geparkten älteren 3er BMW vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Ohne sich um den am linken Außenspiegel und am vorderen, linken Kotflügel des BMWs entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Hinweise zum Verursacher.

