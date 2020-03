Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer bei Verkehrsunfall im Wagen eingeklemmt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Oldentrup/ Heepen -

Bei einem Unfall am Mittwoch, 11.03.2020, im Kreuzungsbereich Bechterdisser Straße/ Ostring erlitt ein PKW-Fahrer schwere Verletzungen. Er war im Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Ein 34-jähriger BMW-Fahrer aus Lippe befuhr um 05:55 Uhr die Bechterdisser Straße in Richtung Ostring und beabsichtigte, an der Kreuzung zum Ostring weiter stadteinwärts zu fahren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel an der Kreuzung ausgefallen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem auf dem Ostring in Richtung Eckendorfer Straße fahrenden LKW eines 27-jährigen Herforders.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 34-Jährige im Wagen eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Schwerverletzten und brachten ihn ins Krankenhaus. An dem BMW entstand Totalschaden. Der LKW, ein 7,5 Tonner mit Anhänger, konnte bis zum Firmensitz an der Ludwig-Erhard-Allee zurück gefahren werden. Ein Abschleppwagen transportierte den 3er BMW ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

Während der Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Ostring. Seit 07:15 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Anschließend regelten Polizisten während des Ampelausfalls den Verkehr an der Kreuzung bis 08:20 Uhr.

