Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen schlagen Einbrecher in die Flucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montag, den 09.03.2020, gelang es einem unbekannten Mann in ein Einfamilienhaus an der Ziegelstraße einzubrechen. Er flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht.

Gegen 13:00 Uhr stieg der Einbrecher über ein Fenster an der Gebäudefront in das Einfamilienhaus, zwischen der Bleichstraße und dem Vogtweg, ein.

Ein 27-jähriger Mann aus Lage und ein 45-jähriger Bielefelder beobachten ihn dabei und begaben sich zum Haus, um die Eigentümerin zu warnen. Das bekam der Einbrecher mit und sprang aus dem geöffneten Fenster. Darauf flüchtet er in Richtung Heeper Fichten.

Laut Beschreibung der Zeugen war der Täter etwa 1,80 Meter groß. Er trug eine graue Jogginghose mit schwarzen Streifen, schwarze Schuhe, eine dunkle Jacke, ein dunkles Cappie und ein Tuch vor dem Mund.

Die Polizei rät, sofort die 110 zu wählen, wenn sie verdächtige Personen beobachten.

Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell