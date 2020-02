Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen

Reken (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Mittwoch im Rekener Ortsteil Maria Veen an zwei Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Im ersten Fall nahmen die Täter einen Firmenwagen ins Visier, der auf einer Einfahrt an der Straße Zum Heubach gestanden hatte. Die Unbekannten stachen das Schloss der Hecktür auf und entwendeten Werkzeug aus dem Inneren: eine Schlagbohrmaschine und einen Akkuschrauber, beides der Marke Makita, sowie eine Kreissäge der Marke Festo. Im Zweiten Fall brachen sie in einen Transporter ein, der auf einem Grundstück an der Straße Grüner Weg gestanden hatte. Die Beute bestand dort aus einer Tigersäge, einem Laubbläser und einem Baustellenradio, allesamt der Marke Makita. Hinweise erbittet die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf Möglichkeiten hin, Firmenwagen gegen derartige Diebstähle zu nutzen. Konkrete Tipps und Informationen finden sich dazu in einer gesonderten Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4512240

