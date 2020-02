Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Nachtragsmeldung zu: "Flucht findet nasses Ende"

Richter ordnet U-Haft an

Klein Reken (ots)

Untersuchungshaft angeordnet hat der zuständige Richter für einen 28-Jährigen. Der Ukrainer steht im Verdacht, in der Nacht zum Sonntag mit Mittätern Einbrüche in Klein Reken verübt zu haben. Wie bereits berichtet, nahmen Polizeibeamten den Beschuldigten nach einem Fluchtversuch fest, bei dem er sich in einem Teich verstecken wollte. Drei weiteren Tatverdächtigen gelang es zu flüchten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass es Tatzusammenhänge zwischen insgesamt zehn verübten Einbrüchen in der Nacht gibt. Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4517600

