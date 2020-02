Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Schaden am Auto hinterlassen

Borken (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro hinterlassen hat ein Unbekannter am Dienstag an einem geparkten Wagen in Borken. Der beschädigte schwarz lackierte VW Golf Sportsvan stand in der Zeit zwischen 15.55 Uhr und 16.05 Uhr auf einem Parkplatz an der Wallstraße. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

