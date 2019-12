Polizei Wuppertal

POL-W: W - Frontalzusammenprall auf der Lenneper Straße

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 29.12.2019 kurz nach 15:00 Uhr kam es auf der Lenneper Straße zu einem Frontalzusammenprall zweier Autos auf gerader Strecke. Ein 79-jähriger Wuppertaler fuhr mit seiner Ehefrau (73) in südlicher Richtung auf der Lenneper Straße, als er - vermutlich durch einen internistischen Notfall - die Kontrolle über sein Auto verlor. In der Folge stieß sein VW Passat mit dem Skoda Octavia einer 29 Jahre alten Frau aus Wuppertal zusammen, die sich leicht verletzte. Ihr Ehemann (34) sowie das ein Jahr alte Kind blieben unverletzt. Die Insassen des VW verletzten sich leicht und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 18.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell