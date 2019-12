Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall mit vier schwer verletzten Personen in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 24.12.2019, gegen 21:45 Uhr, kam es auf der Uellendahler Straße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Unfall, bei dem sich vier Personen schwer verletzten. Als ein 43-Jähriger seinen Seat wenden wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat eines 23-Jährigen. Beide Fahrzeugführer als auch die 30jährige Frau des 43-Jährigen, sowie seine einjährige Tochter verletzten sich schwer. Sie mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro. Während der Unfallaufnahme blieb die Uellendahler Straße für beide Fahrtrichtungen gesperrt. (sw)

