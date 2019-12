POL-W: W/RS - Einbruchsmeldungen

Polizei Wuppertal

Wuppertal - Zwischen dem 23.12.2019 und dem 27.12.2019 nahm die Polizei in Wuppertal vier Einbrüche beziehungsweise Einbruchversuche auf. In der Zeit zwischen dem 22.12.2019, 19.45 Uhr, und dem 23.12.2019, 7.10 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis am Hölker Feld ein. Sie durchsuchten Schränke sowie Schubladen und entwendeten Bargeld. Ein Pfarrgemeinde-Zentrum an der Bernhard-Letterhaus-Straße wurde zwischen dem 16.12.2019, 16.00 Uhr, und dem 23.12.2019, 7.30 Uhr, zum Ziel von Einbrechern. Sie verschafften sich Zutritt zum Gebäude und versuchten Schränke aufzuhebeln. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Durch eine Terrassentür drangen unbekannte Täter am 25.12.2019, zwischen 13.45 Uhr und 20.15 Uhr, in ein Reihenhaus an der Clarenbachstraße ein. Sie erbeuteten Schmuck. Ohne Beute verließen Einbrecher eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hilgershöhe. Dort drangen sie zwischen dem 16.12.2019, 8.00 Uhr, und dem 26.12.2019, 15.05 Uhr, ein und durchsuchten die Räume. Remscheid - Bei einem Einbruchversuch blieb es am 23.12.2019 zwischen 6.40 Uhr und 9.15 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Straße Hohenbirke. Unbekannte hatten vergeblich versucht, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (tk)

