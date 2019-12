Polizei Wuppertal

POL-W: W - Alkoholfahrt endet mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Nacht zum Freitag (27.12.2019) beschädigte in der Straße Heidter Berg ein alkoholisierter Autofahrer gegen 2:50 Uhr insgesamt neun Fahrzeuge und sein eigenes. Ein stark alkoholisierter 25-jähriger Mann aus Wuppertal fuhr mit seinem 16-jährigen Bruder in seinem Ford Focus durch Barmen. In der Straße Heidter Berg beschädigte er mit seinem Fahrzeug insgesamt neun parkende Autos auf beiden Straßenseiten zum Teil erheblich. Der Fahrer konnte erst von einem heraneilenden Zeugen davon abgehalten werden, seine Fahrt fortzusetzen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Der Fahrer war nicht vernehmungsfähig und wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Der Führerschein und der Ford wurden sichergestellt. (jb)

