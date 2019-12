Polizei Wuppertal

POL-W: W - Wohnzimmerbrand durch Adventskranz

Wuppertal (ots)

Am Heiligabend gegen 21:00 Uhr setzten die Kerzen eines Adventskranzes eine Wohnzimmerkommode in der Obere Lichtenplatzer Straße in Brand. Die 87jährige Bewohnerin versuchte erfolglos den Brand zu löschen und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und verbrachte die Dame wegen einer erlittenen Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000.- EUR durch Rußablagerungen in der gesamten Wohnung nebst dem Löschwasserschaden.

