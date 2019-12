Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Zeugenaufruf: Unfall auf der Kreuzung Kreuzbergstraße/Klausener Straße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 23.12.2019, um 15:00 Uhr, kam es auf der Kreuzung Kreuzbergstraße und Klausener Straße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Der Mercedes eines 45-jährigen Wuppertalers, der von der Klausener Straße kam und der Suzuki einer Frau aus Remscheid (59), die auf der Kreuzbergstraße fuhr, stießen im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Der Suzuki wurde in der Folge des Unfalls in einen Hauseingang hinein geschleudert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche der Ampeln für das jeweilige Auto die Überfahrt erlaubte. Um den Sachverhalt klären zu können, bittet die Polizei Zeugen sich unter 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

