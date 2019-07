Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bücken-Traktor gerät ins Rutschen und prallt gegen einen Zaun

Nienburg (ots)

(BER)Am Samstagabend, 28.07.2019, gegen 21.000 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Traktorfahrer die Landesstraße 351 in Dedendorf. Ein 21-jähriger Mann aus Sulingen überholte das Gespann und hatte sich offenbar in der Entfernung des entgegenkommenden Verkehrs geirrt. Um einen Zusammenstoß des Überholers mit dem Gegenverkehr zu vermeiden, unternahm der Traktorgespann-Fahrer eine Vollbremsung und ermöglichte dem anderen Verkehrsteilnehmer dadurch, vor ihm einzuscheren. Bei der Vollbremsung geriet das Traktorgespann ins Rutschen und prallte gegen einen Zaun. An der Grundstückseinfriedung und an der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand Sachschaden.

