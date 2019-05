Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Dieb greift durchs Fenster

Rhede (ots)

Schmuck hat ein Unbekannter am Montag in Rhede gestohlen. Der Täter hatte zwischen 21.00 Uhr und 23.30 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster des Wohnhauses an der Straße Zur Rennbahn genutzt, um an seine Beute zu kommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell