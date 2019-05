Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - In Gaststätte eingebrochen

Vreden (ots)

Ein Mischpult und Lautsprecher sowie einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine und alkoholische Getränke haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch aus einer Gaststätte in Vreden entwendet. Die Täter hatten sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten an der Straße Up de Hacke verschafft, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

