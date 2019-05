Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Auto mutwillig beschädigt

Heek (ots)

Der Außenspiegel abgetreten, die Dachantenne abgebrochen und gestohlen: Einigen Schaden haben Unbekannte angerichtet, die sich in der Nacht zum Sonntag an einem geparkten Wagen in Heek-Nienborg zu schaffen gemacht haben. Das Fahrzeug hatte zwischen Samstag, 20.00 Uhr, und Sonntag, 09.00 Uhr, an der Schöppinger Straße gestanden. Damit in Zusammenhang stehen könnte die Beobachtung eines Zeugen: Dieser hatte zwischen 00.30 Uhr und 01.00 Uhr einige augenscheinlich alkoholisierte Jugendliche gesehen, die in Richtung Metelener Straße wegliefen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell