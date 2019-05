Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Planenaufbau beschädigt - Zeugen gesucht!

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schnitt im Zeitraum zwischen Samstag, 0:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, an einem Anhänger die komplette linke Seite eines blauen Planenaufbaus auf. Der Anhänger war im Ortsteil Stettfeld an einem Haltestreifen in der Nähe einer Tankstelle in der Straße "Großer Sand" abgestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1200 Euro.

Der Planenaufbau war sowohl von der Tankstelle als auch vom Ortseingang Weiher aus gut zu sehen. Der Polizeiposten Ubstadt-Weiher ist daher auf der Suche nach Zeugen oder Hinweisgebern. Diese werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07253/80260, mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

