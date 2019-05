POL-KA: (KA) Karlsruhe - 83-Jähriger vermisst

Polizeipräsidium Karlsruhe

Seit dem 02.05.2019 wird der 83-Jährige Karl Heinz Wagner vermisst. Er verließ am Vormittag in seinem Rollstuhl ein Pflegeheim im Klosterweg in Karlsruhe und ist bislang nicht dorthin zurückgekehrt. Der 83-Jährige ist auf den Rollstuhl angewiesen. Die Polizei kann aufgrund der Gesamtumstände nicht ausschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste ist ca. 176 cm groß und schlank. Er hat graue kurze Haare. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jogginghose und einem blauen Pullover.

Zur Online-Fahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-karlsruhe-vermisstenfall/

Wer den Vermissten gesehen hat, oder Angaben zu seinem Aufenthalt machen kann, wird gebeten sich mit dem Führungs- und Lagezentrum Karlsruhe, Telefon 0721/666-2121 in Verbindung zu setzen.

