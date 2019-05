Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Ebhausen- Wenden- Einbrecher scheitert an gut gesicherter Tür

Ebhausen (ots)

In der Zeit von Mittwoch 17 Uhr bis Donnerstag 19 Uhr hat ein bislang Unbekannter versucht, in ein Haus im Wetzelweg (neu angelegte Straße) einzubrechen. Er scheiterte mit seinen Hebelversuchen allerdings an der massiven Eingangstüre und es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555, erbeten.

