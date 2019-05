POL-KA: (KA) Karlsruhe- Mehrere Kellereinbrüche

Polizeipräsidium Karlsruhe

In den vergangenen Tagen haben Unbekannte wieder vermehrt Einbrüche in Keller begangen. Die Täter drangen gewaltsam in die Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern in der Weststadt, Daxlanden, Mühlburg und Knielingen ein. Teilweise wurden nur geringwertige Gegenstände oder auch gar nichts entwendet. In einem Fall nahmen die Einbrecher ein hochwertiges Mountainbike mit. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3611, erbeten.

Hinweis der Polizei:

Verschließen Sie Ihre Hauseingangstüren und achten Sie auf Personen, die nicht ins Haus gehören. Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen der Polizei.

